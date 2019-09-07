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    У світі

    У Кабулі стався черговий теракт, є поранені

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    Вибух прогримів&nbsp;<span>поблизу ринку Компані</span> - У Кабулі стався черговий теракт, є поранені
    Вибух прогримів поблизу ринку Компані

    Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку

    У п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані, є поранені.

    Про це повідомив телеканал 1TV з посиланням на МВС країни в суботу.

    «Інцидент стався приблизно о 19 годині за місцевим часом, двоє перехожих поранені», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

    Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.

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