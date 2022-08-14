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Теракт у Єрусалимі: поранена вагітна народила дитину (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Теракт у Єрусалимі: поранена вагітна народила дитину (відео)
Нічний теракт у Єрусалимі мало не позбавив життя ще ненароджену дитину
фото із соцмереж

Породілля перебуває у критичному стані

У ніч з 13 на 14 серпня невідомі обстріляли автобус із туристами, який їхав до єрусалимської Стіни плачу. Про це повідомляє Times of Israel.

Була також обстріляна сусідня автостоянка біля гробниці царя Давида. Саме на автостоянці була поранена 35-річна вагітна жінка. У лікарні вона перенесла екстрені пологи. Стан новонародженого важкий, але стабільний. Породілля ж у критичному стані, лікарі зазначили, що її життю загрожує небезпека.

Також під кулі терористів потрапила хасидська сім’я із США, яка на автобусній зупинці чекала на таксі. Із чотирьох членів сім’ї найбільше постраждав батько, який перебуває у важкому стані та на аппараті штучного дихання.

Усього внаслідок теракту постраждали семеро осіб. З них двоє – у критичному стані.

Нагадаємо, теракт стався у центрі Єрусалима, але нападники досі не знайдені.

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Теги: теракт Ізраїль

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