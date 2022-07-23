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    Соціум

    Сирія розповіда нові подробиці про авіаудар Ізраїлю

    ЗМІ оприлюднили фото наслідків авіаудару по&nbsp;околицях Дамаска - Сирія розповіда нові подробиці про авіаудар Ізраїлю
    ЗМІ оприлюднили фото наслідків авіаудару по околицях Дамаска
    фото: Twitter Nour Abo Hasan

    Наразі відомо ще про десять поранених унаслідок обстрілу

    Внаслідок ізраїльського авіаудару по цілях біля Дамаска, збитки були завдані військовим базам, на яких знаходяться іранські сили. Про це повідомляє видання alarabiya.

    Зазначається, що Сирія розміщує іранських військовослужбовців на базах, що належать сирійським ВМС, іранці також володіють магазинами і складами в сирійських військових частинах.

    Внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито не менше восьми людей: троє сирійських військових, двоє сирійців, пов'язаних з ліванською «Хезболлою», і ще троє іноземців.

    Зазначається, що шестеро людей загинуло на підприємстві з виробництва іранських дронів і ще троє - на протиповітряних позиціях навколо військової бази аль-Мазах.

    Наразі відомо ще про десять поранених унаслідок обстрілу.

    Разом з тим за даними видання, іранці використовують місцеві сили оборони під керівництвом сил Кудс. Джерела видання повідомили, що іранці володіють магазинами та складами усередині сирійських військових частин.

    Також за інформацією джерел видання, авіаудар відбувся після того, як Сирія допитала високопосадовця Корпусу вартових ісламської революції на ім'я Ядулла Хідматі. Він визнав свою причетність іранської Революційної гвардії, і розповів, що контактував з Алі Асгаром Норузі, співробітником Сіл Кудс в Іранській революційній гвардії, який був ідентифікований ізраїльською армією як відповідальний за передачу високоточної зброї. у «Хезболлу» до Лівану.


    Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю рано вранці 22 липня завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство зі збирання безпілотних літальних апаратів у передмістях Дамаску.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сирія розповіда нові подробиці про авіаудар Ізраїлю