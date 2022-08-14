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У Єрусалимі невідомі обстріляли автобус біля Стіни плачу: є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Єрусалимі невідомі обстріляли автобус біля Стіни плачу: є поранені
Автобус обстріляно біля Стіни Плачу в Єрусалимі
фото: Yonatan Sindel/Flash90

Постраждало семеро людей

Невідомі обстріляли автобус біля Стіни Плачу біля старого міста Єрусалима. Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на офіційні особи.

Напад стався рано-вранці в неділю. Обстріляли автобус дорогою до Стіни Плачу, а також парковку біля гробниці царя Давида, за межами Сіонської брами Старого міста.

За інформацією ЗМІ, двоє нападників дочекалися прибуття автобуса та відкрили вогонь, доки пасажири сідали.

Внаслідок обстрілу отримали поранення семеро людей, з них двоє перебувають у важкому стані. Ще п'ятеро отримали поранення легкого та середнього ступеня тяжкості. Всім постраждалим казана надано медичну допомогу на місці, зараз їх везуть до медзакладу.

На місці події працюють представники екстрених служб та силовики.

Ведеться розшук нападників.

До слова, нещодавно таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі.

 

Теги: ЗМІ Ізраїль обстріл теракт

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