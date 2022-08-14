У Єрусалимі невідомі обстріляли автобус біля Стіни плачу: є поранені

Постраждало семеро людей

Невідомі обстріляли автобус біля Стіни Плачу біля старого міста Єрусалима. Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на офіційні особи.

Напад стався рано-вранці в неділю. Обстріляли автобус дорогою до Стіни Плачу, а також парковку біля гробниці царя Давида, за межами Сіонської брами Старого міста.

פיגוע ירי של טרוריסט פלסטיני ליד הכותל המערבי. אני עומד לצדה של ישראל נגד הטרור הפלסטיני. pic.twitter.com/aAkVG5tHN4 — محمد سعود מוחמד סעוד Mohammed Saud (@mosaud08) August 13, 2022

За інформацією ЗМІ, двоє нападників дочекалися прибуття автобуса та відкрили вогонь, доки пасажири сідали.

מחשש לירי נוסף המשטרה לא מאפשרת למתפללים לצאת ממתחם הכותל המערבי.

מוות למחבלים !!! pic.twitter.com/3whfMuQkpD — ברוך אשכנזי - Baruch Ashkenazi (@baruchash) August 13, 2022

Внаслідок обстрілу отримали поранення семеро людей, з них двоє перебувають у важкому стані. Ще п'ятеро отримали поранення легкого та середнього ступеня тяжкості. Всім постраждалим казана надано медичну допомогу на місці, зараз їх везуть до медзакладу.

На місці події працюють представники екстрених служб та силовики.

Ведеться розшук нападників.

До слова, нещодавно таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі.