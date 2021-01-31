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    У світі

    У Сомалі стався потужний вибух, є загиблі

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    У Сомалі стався потужний вибух, є загиблі

    Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб

    У неділю, 31 січня, в столиці Сомалі, Моґадішо, стався потужний вибух, який організував терорист-смертник, є кілька загиблих.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Інцидент трапився біля контрольно-пропускного пункту столиці. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль, після чого розпочалася стрілянина.

    У поліції уточнили, що в результаті нападу є кілька загиблих, однак точну кількість жертв встановлюють.

    Згодом відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб. У ЗМІ додали, що в готелі, на який напали бойовики, проживали й проводили збори представники опозиції. Їх підтримують миротворчі сили організації Об'єднаних націй і Африканського союзу.

    Нагадаємо, раніше у Сомалі терорист-смертник підірвав бомбу в популярному кафе в Могадішо. Це сталося через кілька годин після завершення неоголошеного візиту виконувача обов’язків міністра оборони США Крістофера Міллера.

    Теги: вибух Сомалі автомобіль
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