У Сомалі стався потужний вибух, є загиблі

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб

У неділю, 31 січня, в столиці Сомалі, Моґадішо, стався потужний вибух, який організував терорист-смертник, є кілька загиблих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент трапився біля контрольно-пропускного пункту столиці. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль, після чого розпочалася стрілянина.

У поліції уточнили, що в результаті нападу є кілька загиблих, однак точну кількість жертв встановлюють.

Згодом відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб. У ЗМІ додали, що в готелі, на який напали бойовики, проживали й проводили збори представники опозиції. Їх підтримують миротворчі сили організації Об'єднаних націй і Африканського союзу.

Нагадаємо, раніше у Сомалі терорист-смертник підірвав бомбу в популярному кафе в Могадішо. Це сталося через кілька годин після завершення неоголошеного візиту виконувача обов’язків міністра оборони США Крістофера Міллера.