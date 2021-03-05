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    У столиці Сомалі пролунав потужний вибух, є жертви

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    Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад - У столиці Сомалі пролунав потужний вибух, є жертви

    Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад

    Фото: AP

    У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою

    Потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п'ятницю, 5 березня.

    Як повідомляє агентство «Сіньхуа», внаслідок вибуху є постраждалі.

    Відомо, що епіцентр вибуху знаходився недалеко від центральної в'язниці біля ресторану.

    «Я чув, як в районі Лул Ємені вибухнула бомба, за якою пішла стрілянина. Це вдруге ресторан піддається нападу», – розповів один з місцевих жителів.

    Поліція перекрила всі дороги, що ведуть у квартал, де стався інцидент.

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    Представник поліції Садак Адан Алі повідомив агентству Anadolu, що в ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою. Є загиблі і поранені. Їхня кількість поки невідома.

    Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, 31 січня в столиці Сомалі, Моґадішо, стався потужний вибух, який організував терорист-смертник. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб.

    Теги: вибух теракт напад Сомалі автомобіль ресторан поліція
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