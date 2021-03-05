У столиці Сомалі пролунав потужний вибух, є жертви

Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад

У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою

Потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п'ятницю, 5 березня.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», внаслідок вибуху є постраждалі.

Відомо, що епіцентр вибуху знаходився недалеко від центральної в'язниці біля ресторану.

«Я чув, як в районі Лул Ємені вибухнула бомба, за якою пішла стрілянина. Це вдруге ресторан піддається нападу», – розповів один з місцевих жителів.

Поліція перекрила всі дороги, що ведуть у квартал, де стався інцидент.

Представник поліції Садак Адан Алі повідомив агентству Anadolu, що в ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою. Є загиблі і поранені. Їхня кількість поки невідома.

Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 31 січня в столиці Сомалі, Моґадішо, стався потужний вибух, який організував терорист-смертник. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання ісламістів Аш-Шабаб.