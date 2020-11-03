Теракт в Австрії: українців закликали не виходити на вулиці Відня
Український дипломат попередив про теракт українців, які перебувають в австрійській столиці
Громадян України закликали не виходити на вулиці Відня.
Таке застереження для співвітчизників поширив посол України в Австрії Олександр Щерба.
Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.
В результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.
У зв'язку з подією в місті оголошена широкомасштабна поліцейська операція. Місцеві ЗМІ пишуть, що територія біля синагоги оточена, жителів просять не виходити з дому, а тим, хто зараз на вулиці, радять уникати площі Шведенплатц.
На ситуацію в Відні відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба. Український дипломат попередив наших громадян, які перебувають в австрійській столиці і закликав їх не залишати свої будинки.
«У Відні теракт. Не виходьте на вулицю», - написав Щерба в Facebook.
У Відні теракт. Не виходьте на вулицю.Опубліковано Alexander Scherba Понеділок, 2 листопада 2020 р.
Поліція Відня звернулась до громадян з проханням уникати громадських місць та не користуватися громадським транспортом. На час проведення операції транспорт не буде зупинятися у центральному районі міста.
Людей також просять не публікувати більше фото чи відео зловмисників, оскільки це впливає на проведення захоплення зловмисників.
Представники ізраїльської релігійної громади у Відні також наказали усім євреям не залишати свої будинки.