Теракт в Австрії: українців закликали не виходити на вулиці Відня

У зв'язку з терактом у Відні оголошена широкомасштабна поліцейська операція

Український дипломат попередив про теракт українців, які перебувають в австрійській столиці

Громадян України закликали не виходити на вулиці Відня.

Таке застереження для співвітчизників поширив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

У зв'язку з подією в місті оголошена широкомасштабна поліцейська операція. Місцеві ЗМІ пишуть, що територія біля синагоги оточена, жителів просять не виходити з дому, а тим, хто зараз на вулиці, радять уникати площі Шведенплатц.

На ситуацію в Відні відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба. Український дипломат попередив наших громадян, які перебувають в австрійській столиці і закликав їх не залишати свої будинки.

«У Відні теракт. Не виходьте на вулицю», - написав Щерба в Facebook.

Поліція Відня звернулась до громадян з проханням уникати громадських місць та не користуватися громадським транспортом. На час проведення операції транспорт не буде зупинятися у центральному районі міста.

Людей також просять не публікувати більше фото чи відео зловмисників, оскільки це впливає на проведення захоплення зловмисників.

Представники ізраїльської релігійної громади у Відні також наказали усім євреям не залишати свої будинки.