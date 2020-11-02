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    У центрі Києва чоловік погрожував підірвати кафе

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    Поліція не знайшла вибухівки у чоловіка - У центрі Києва чоловік погрожував підірвати кафе
    Поліція не знайшла вибухівки у чоловіка

    Поліція затримала чоловіка, який виявився жителем Івано-Франківська

    Поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом. Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє пресслужба.

    «Близько години тому до поліції надійшло повідомлення про те, що до одного із закладів на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік із рюкзаком і погрожував персоналу й відвідувачам. На місце виїхала оперативно-слідча група, вибухотехніки і кінологи. Після перевірки інформації правоохоронці затримали людину, вибухонебезпечних предметів у неї не було», – поінформував Крищенко.

    За словами правоохоронців, зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат.

    Як повідомлялося 1 листопада, у столиці затримали «мінера» мосту Патона.

    Київ Андрій Крищенко вибухівка поліція чоловік
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