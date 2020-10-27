The Salt Lake Tribune вперше за 150 років припинить друкуватися щодня



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Американська газета вперше за 150 років припинить виходити щодня

Щоденна газета The Salt Lake Tribune, яка виходить 150 років, через пандемію Covid-19 стане тижневиком

У США в штаті Юта газета The Salt Lake Tribune припиняє щодня видавати друковані випуски, які робила протягом близько 150 років. Тепер газета стане тижневиком, повідомляє Радіо Свобода.



Через переформатування близько 160 співробітників The Salt Lake Tribune втратять роботу. Однак редакційний колектив з майже 65 осіб не піде під скорочення. Репортери і редактори продовжуватимуть повідомляти про термінові новини – онлайн.



Відзначається, що газету у 2016 році купив Пол Гантсман, син покійного мільярдера-індустріаліста Джона Гантсмана-старшого і брат колишнього посла США в Росії Джона Гантсмана-молодшого.



Він вказував на економічні потрясіння через пандемію Covid-19.

«Це історичний момент для індустрії, але він зображає реальність сьогоднішнього споживання новинної інформації», – сказав Гантсман.

Нагадаємо, що найбагатша нафтова компанія світу йде на безпрецедентний крок через пандемію.