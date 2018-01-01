Трамп звинуватив Клінтон у змові з РФ

Дональд Трамп звинуватив Гілларі Клінтон у змові з РФ і ФБР

Президент США Дональд Трамп звинуватив екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон у змові з «ФБР і Росією». Про це Трамп написав у своєму Twitter. «Отже, тепер, коли ясно, що повідомлення про мою змову з Росією виявилися абсолютною брехнею, єдина змова, що існує, - змова Гілларі Клінтон з ФБР/Росією і брехливими мейнстрімними



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Гілларі Клінтон

Дональд Трамп звинуватив Гілларі Клінтон у змові з РФ і ФБР

Президент США Дональд Трамп звинуватив екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон у змові з «ФБР і Росією».

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Отже, тепер, коли ясно, що повідомлення про мою змову з Росією виявилися абсолютною брехнею, єдина змова, що існує, - змова Гілларі Клінтон з ФБР/Росією і брехливими мейнстрімними медіа», - написав Трамп.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2018 р.

Так, політичні опоненти Трампа з моменту його обрання звинувачували його у співпраці з Росією, а Москву - в спробі вплинути на результати виборів в США.

Раніше повідомлялося, що міністерство юстиції США приступило до нового розслідування, в ході якого планується встановити, чи брав участь фонд сім'ї Клінтон у будь-яких політичних або інших незаконних діях, коли Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон в своїх недавно опублікованих мемуарах серед причин програшу на виборах в 2016 році назвала втручання російських хакерів і розслідування ФБР щодо своєї електронної переписки. Екс-держсекретар вела службове листування через особисту пошту. На думку спецслужб, це могло призвести до витоку даних.

У США також можуть призначити нового спецпрокурора для розслідування справ, пов’язаних із Клінтон.