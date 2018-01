Трамп звинуватив Клінтон у змові з РФ

Дональд Трамп звинуватив Гілларі Клінтон у змові з РФ і ФБР

Президент США Дональд Трамп звинуватив екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон у змові з «ФБР і Росією».

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Отже, тепер, коли ясно, що повідомлення про мою змову з Росією виявилися абсолютною брехнею, єдина змова, що існує, - змова Гілларі Клінтон з ФБР/Росією і брехливими мейнстрімними медіа», - написав Трамп.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!