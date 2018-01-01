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    Трамп звинуватив Клінтон у змові з РФ

    Дональд Трамп звинуватив Гілларі Клінтон у змові з РФ і ФБР
    Президент США Дональд Трамп звинуватив екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон у змові з «ФБР і Росією». Про це Трамп написав у своєму Twitter. «Отже, тепер, коли ясно, що повідомлення про мою змову з Росією виявилися абсолютною брехнею, єдина змова, що існує, - змова Гілларі Клінтон з ФБР/Росією і брехливими мейнстрімними
    • Сьогодні, 00:59
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    <span>Гілларі Клінтон</span>
    Гілларі Клінтон

    Дональд Трамп звинуватив Гілларі Клінтон у змові з РФ і ФБР

    Президент США Дональд Трамп звинуватив екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон у змові з «ФБР і Росією».

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    «Отже, тепер, коли ясно, що повідомлення про мою змову з Росією виявилися абсолютною брехнею, єдина змова, що існує, - змова Гілларі Клінтон з ФБР/Росією і брехливими мейнстрімними медіа», - написав Трамп.

    Так, політичні опоненти Трампа з моменту його обрання звинувачували його у співпраці з Росією, а Москву - в спробі вплинути на результати виборів в США.

    Раніше повідомлялося, що міністерство юстиції США приступило до нового розслідування, в ході якого планується встановити, чи брав участь фонд сім'ї Клінтон у будь-яких політичних або інших незаконних діях, коли Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря.

    Нагадаємо, Гілларі Клінтон в своїх недавно опублікованих мемуарах серед причин програшу на виборах в 2016 році назвала втручання російських хакерів і розслідування ФБР щодо своєї електронної переписки. Екс-держсекретар вела службове листування через особисту пошту. На думку спецслужб, це могло призвести до витоку даних.

    У США також можуть призначити нового спецпрокурора для розслідування справ, пов’язаних із Клінтон.

    Росія США Дональд Трамп Гілларі Клінтон ФБР розслідування
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