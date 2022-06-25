Тисячі африканських мігрантів штурмували іспанську Мелілью, є загиблі

Марокканські сили безпеки разом із іспанськими прикордонниками намагалися відтіснити мігрантів

24 червня близько двох тисяч мігрантів із країн Африки намагалися перетнути кордон між Марокко та іспанським містом-ексклавом Мелілья. 18 мігрантів загинули, сотні людей отримали поранення, повідомляє DW.

За даними представництва уряду Іспанії в Мелільї, мігранти з африканських країн спробували потрапити на територію іспанського ексклаву, штурмувавши прикордонну огорожу. Приблизно 130 людям вдалося це зробити. Очевидці повідомляли про «велику групу», яка була «добре організованою та агресивною». Марокканські сили безпеки разом із іспанськими прикордонниками намагалися відтіснити мігрантів.

Представник марокканської сторони підтвердив кількість загиблих. За його словами, деякі з мігрантів упали з огорожі. Понад 200 людей отримали поранення, зокрема 140 співробітників служби безпеки та понад 70 мігрантів.

Ще у березні цього року кільком сотням мігрантів вдалося подолати прикордонний паркан у Мелільї. Сеута та Мелілья, два іспанські ексклави на африканській території, є єдиними сухопутними кордонами ЄС в Африці, і це робить їх магнітом для людей, які сподіваються перебратися до Європи заради кращого життя. Прикордонні паркани в ексклавах оснащено колючим дротом, відеокамерами та блокпостами. Проте спроби подолати їх не вщухають.

У березні, після тривалих суперечок з приводу політики Марокко щодо Західної Сахари, іспанський уряд поклав край багаторічній дипломатичній кризі, вперше визнавши розроблений марокканською стороною план, що передбачає надання певного рівня автономії Західній Сахарі під суверенітетом Марокко.

Відтоді між Іспанією та Марокко відновили поромне сполучення, а в іспанських ексклавах, серед іншого, запустили програми співробітництва іспанської та марокканської поліції.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес нещодавно попередив, що Мадрид не стерпить «використання трагедії нелегальної міграції як засіб тиску». Нелегальну імміграцію має бути включено до списку загроз безпеці на південному фланзі Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО в іспанській столиці наприкінці червня, заявив він.