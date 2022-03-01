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    Іспанія легалізує українських мігрантів

    Педро Санчез анонсував рішення задля &laquo;узаконення&raquo; 100 тис. наших земляків - Іспанія легалізує українських мігрантів
    Педро Санчез анонсував рішення задля «узаконення» 100 тис. наших земляків
    фото: АР

    Європа демонструє підтримку Україні

    Українські мігранти, які перебувають в Іспанії на незаконних підставах, зможуть легалізуватися. Про це у Тwitter написав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез.

    «В Іспанії мешкають близько 100 тис. українців. Ми маємо намір ухвалити кілька рішень, аби вони тут легально жили й працювали, а також мали гарантований доступ до освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, як усі громадяни цієї держави», – зазначив Санчез.

    Він наголосив, що Європа втратить значно більше, якщо толеруватиме руйнування Путіним світового порядку, ніж якщо застосовуватиме проти РФ жорсткі санкції.

    «Скільки коштуватиме нам, якщо ми дозволимо Путіну порушувати міжнародне право? Для Європи ціна буде абсолютно неприйнятною, значно вищою за ту, що ми заплатимо через економічні санкції», – зазначив прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, ЄС передасть Україні 70 бойових літаків.

    Також Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

    Як повідомлялося, ще три країни запровадять санкції проти РФ.

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    Теги: санкції Європа мігранти Іспанія
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    Іспанія легалізує українських мігрантів