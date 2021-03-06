Туніс помʼякшує правила вʼїзду з понеділка

Замість семи днів туристи мають провести на карантині 48 годин

Туристи, що мандрують до Тунісу з понеділка будуть зобов'язані провести на карантині принаймні 48 годин, а не сім діб, як це було раніше. Це випливає з правил міністерства туризму, які почнуть діяти з 8 березня. Правила вʼїзду змінили після рішення уряду Тунісу про пом'якшення деяких обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Іноземні громадяни, у яких заброньовано номер в одному з готелів, повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до прибуття в Туніс, і пройти експрес-тест в пункті прибуття. «Турист також зобов'язаний самоізолюватись на 48 годин в тому ж готелі, після цього періоду він може зробити ще один тест за свій рахунок, не покидаючи номер до отримання результату», – сказано в прес-релізі мінтуризму Тунісу.

За новими правилами, в Тунісі скасовується заборона на пересування між провінціями. Влада будуть вводити обмеження точково в осередках захворювань на Covid-19. Комендантська година діятиме з 22:00 за місцевим часом до 05:00 При цьому дозволено проводити заходи в туристичних об'єктах з дотриманням санітарних норм і завантаженням не більше 50%. З початку пандемії в Тунісі виявили 236 тис. випадків Covid-19, померло понад 8 тис. пацієнтів.

Раніше уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.