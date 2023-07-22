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Торговий центр у Москві залило окропом, кілька людей зварилися живцем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Торговий центр у Москві залило окропом, кілька людей зварилися живцем
Через прорив труби з окропом постраждали десятки осіб
фото з відкритих джерел

Евакуацію оголосили лише через півгодини після прориву труби

У Москві 22 липня у торговому центрі «Времена года» стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо загинули четверо людей, вони зварилися живцем. Про це пишуть російські ЗМІ.

Також, за словами надзвичайників, у співробітниці гіпермаркету, розташованого в торговому центрі, через події стався серцевий напад.

Ведуться пошуки ще однієї людини, яка, за попередніми даними, заблокована на другому поверсі будівлі.

Співробітники ТЦ розповіли журналістам, що про нещастя дізналися з новин: евакуацію оголосили лише через півгодини після прориву труби, сигналізація не спрацювала.

За інформацією Telegram-каналу «112», опіки отримали 50 осіб. Shot пише про 70 постраждалих і уточнює, що у них в основному обпечені ноги.

Нагадаємо, під Москвою чоловік у військовій формі захопив котедж та кілька годин відстрілювався від російського ОМОНа та СОБРа.

Також біля будівлі штабу організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві виявлено підозрілу скриньку.

 

Теги: напад Москва

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