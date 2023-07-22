Торговий центр у Москві залило окропом, кілька людей зварилися живцем
Евакуацію оголосили лише через півгодини після прориву труби
У Москві 22 липня у торговому центрі «Времена года» стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо загинули четверо людей, вони зварилися живцем. Про це пишуть російські ЗМІ.
Також, за словами надзвичайників, у співробітниці гіпермаркету, розташованого в торговому центрі, через події стався серцевий напад.
Ведуться пошуки ще однієї людини, яка, за попередніми даними, заблокована на другому поверсі будівлі.
Співробітники ТЦ розповіли журналістам, що про нещастя дізналися з новин: евакуацію оголосили лише через півгодини після прориву труби, сигналізація не спрацювала.
За інформацією Telegram-каналу «112», опіки отримали 50 осіб. Shot пише про 70 постраждалих і уточнює, що у них в основному обпечені ноги.
Нагадаємо, під Москвою чоловік у військовій формі захопив котедж та кілька годин відстрілювався від російського ОМОНа та СОБРа.
Також біля будівлі штабу організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві виявлено підозрілу скриньку.
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