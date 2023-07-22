Біля офісу військового блоку Путіна у Москві переполох

Наразі знахідку досліджують фахівці

Біля будівлі штабу організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві виявлено підозрілу скриньку. Про це пропагандистському виданню ТАСС повідомили в екстрених службах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На дереві у парку поблизу офісу військового блоку президента РФ Володимира Путіна знайдено скриньку з проводами та написом «радій». На місце виїхали фахівці для його дослідження.

Зауважимо, штаб створили за рішенням комітету секретарів радбезу ОДКБ у вересні 2021 року. Його метою стала координація діяльності з протидії біологічним загрозам та забезпеченню біологічної безпеки країн-учасниць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше до дитячого садка у Москві підкинули контейнер із ртуттю. Знахідку виявив випадковий перехожий. На вигляд це була квадратна скринька радянського виробництва, усередині якої знаходилися чотири металеві місткості з речовиною. Контейнер виявили за кілька метрів від дитячого садка.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант дипустанови отримав незначні поранення і був госпіталізований – конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали.

Також Міністерство оборони Іспанії заявило, що сили безпеки знайшли імовірний вибуховий пристрій у конверті, відправленому на базу ВПС у Торрехон-де-Ардос, що поблизу Мадрида.

Через декілька днів до українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок. Згодом правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, Кулеба розповів, скільки листів із залякуваннями отримали українські дипломати.