Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва

Губарєва затрмано під час судового процесу над Гіркіним

Сьогодні, 21 липня, під час судового процесу у Москві над відомим російським терористом Ігорем Гіркіним було затримано його соратника донецького бойовика Павла Губарєва. Колаборанта затримали під будинком Міщанського суду Москви. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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Як зазначається, услід після затримання у Москві ватажка російських бойовиків Гіркіна, росЗМІ повідомили про те, силовики затримали і його друга і соратника Губарєва. Цьому передував одиночний пікет Губарєва з плакатом «Свободу Стрєлкову. Слава Росії». Також колаборант виступав з промовою перед натовпом людей, що зібралися біля суду, в якій він вихваляв Гіркіна.

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Раніше Губарєв писав про поїздку на суд до Стрєлкова і закликав їхати туди й інших.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської. Згодом стало відомо, що Гіркіна відправили до СІЗО.