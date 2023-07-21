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Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва
Силовики РФ затримали Стрєлкова і Губарєва
фото з відкритих джерел

Губарєва затрмано під час судового процесу над Гіркіним 

Сьогодні, 21 липня, під час судового процесу у Москві над відомим російським терористом Ігорем Гіркіним було затримано його соратника донецького бойовика Павла Губарєва. Колаборанта затримали під будинком Міщанського суду Москви. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, услід після затримання у Москві ватажка російських бойовиків Гіркіна, росЗМІ повідомили про те, силовики  затримали і його друга і соратника Губарєва. Цьому передував одиночний пікет Губарєва з плакатом «Свободу Стрєлкову. Слава Росії». Також колаборант виступав з промовою перед натовпом людей, що зібралися біля суду, в якій він вихваляв Гіркіна.

Раніше Губарєв писав про поїздку на суд до Стрєлкова і закликав їхати туди й інших.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської. Згодом стало відомо, що Гіркіна відправили до СІЗО.

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Теги: «ДНР» бізнес державна зрада Москва зрада

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Політика

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