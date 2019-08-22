Трамп хоче скасувати отримання громадянства США по праву народження



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У 2018 Трамп вже виступав проти «громадянства по праву народження» , оскільки це приносить мільярдні збитки бюджету США

Боротьба з нелегальними мігрантами з бідних країн є центральним пунктом президентської кампанії Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає питання про скасування практики надання американського громадянства по праву народження.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми дуже серйозно ставимося до громадянства по праву народження, коли у вас з'являється дитина на нашій землі, ви перетинаєте кордон, народжуєте і, вітаю, дитина тепер є громадянином США... Це відверто смішно», - сказав Трамп.

Боротьба з нелегальними мігрантами з бідних країн є центральним пунктом президентської кампанії Трампа. Безліч радикальних змін міграційних правил, які були прийняті адміністрацією Трампа, широко засуджуються в США, а їхня реалізація блокується судами.

ЗМІ зазначає, що у жовтні 2018 Трамп виступив проти «громадянства по праву народження» , оскільки це приносить мільярдні збитки бюджету країни.

Експерти кажуть, що такий крок буде суперечити Конституції США. 14-та поправка до Конституції, прийнята після громадянської війни, гарантує, що всі, хто «народився або був натуралізований у США, є громадянами США і штату, в якому вони проживають».

Джерело: Новое Время