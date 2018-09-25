Трамп і Макрон обговорили торгівлю між США і ЄС



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Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп

Президенти США та Франції зустрілися на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН

Президенти Сполучених Штатів і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили під час зустрічі на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН ситуацію в Сирії і торгівлю між США і Євросоюзом.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

«Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію в Сирії, протистояння загрозам з боку Ірану, а також створення справедливих умов для торгівлі між Сполученими Штатами і Європейським союзом», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вони також обговорили плани президента Трампа відвідати у листопаді Париж і бути присутнім на церемонії, присвяченій сторіччю завершення Першої світової війни.

Обидва президенти висловили прихильність координації дій між країнами для протистояння глобальним викликам.