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    У світі

    Трамп і Макрон обговорили торгівлю між США і ЄС

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    <span>Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп&nbsp;</span> - Трамп і Макрон обговорили торгівлю між США і ЄС
    Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп 

    Президенти США та Франції зустрілися на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН

    Президенти Сполучених Штатів і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили під час зустрічі на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН ситуацію в Сирії і торгівлю між США і Євросоюзом.

    Про це повідомила прес-служба Білого дому.

    «Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію в Сирії, протистояння загрозам з боку Ірану, а також створення справедливих умов для торгівлі між Сполученими Штатами і Європейським союзом», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що вони також обговорили плани президента Трампа відвідати у листопаді Париж і бути присутнім на церемонії, присвяченій сторіччю завершення Першої світової війни.

    Обидва президенти висловили прихильність координації дій між країнами для протистояння глобальним викликам.

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