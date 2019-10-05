Трамп наказав звільнити частину співробітників Ради нацбезпеки, – Bloomberg



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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/Bloomberg

Причин такого рішення Трампа – різні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився суттєво скоротити штат співробітників Ради національної безпеки, яка діє при Білому Домі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, цього тижня виконуючий обов’язки керівника апарату Білого Дому Мік Малвені та новопризначений радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн оголосили про розпорядження президента США, щодо звільнення, співробітникам РНБ.

Зазначається, щодо причин такого рішення Трампа, джерела видавництва виказують різні думки. Одні стверджують, що скорочення штату РНБ пов’язане з приходом О’Браєна на посаду Джона Болтона, інші пов’язують зі скандалом навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що демократи в Палаті представників США пригрозили Білому Дому примусовим отриманням (через офіційну повістку) записів, пов’язаних з можливим тиском президента Трампа на Україну, оскільки адміністрація проігнорувала прохання про добровільне надання цих документів.