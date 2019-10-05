Аброськіна призначили ректором Одеського державного університету внутрішніх справ



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Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В’ячеслав Аброськін Фото сайту МВС України

Новопризначений ректор подякував керівництву Міністерства за довіру

Ректором Одеського держуніверситету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

«4 жовтня, наказом МВС України № 952, ректором Одеського державного університету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції. Представив нового керівника закладу вищої освіти перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник міністра подякував Івану Катеринчуку за плідну роботу і значні досягнення в розвитку університету, а також відзначив високий професійний рівень науково-педагогічного складу вишу.

Іван Катеринчук обіймав посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ із лютого 2016 року.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Так, декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ – начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ – начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ – начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В’ячеслав Аброськін.