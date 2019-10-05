США провели випробування нової ракети в Тихому океані



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Фото: kongsberg.com

Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні

ВМС США провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM неподалік острова Гуам у Тихому океані.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці створення Китайської Народної Республіки.

Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а в якості мети використовувався американський корабель USS Ford, який відбуксирували в Тихий океан для проведення навчань SINKEX.

Дальність NSM становить понад 160 км, що на 30% далі, ніж дальність ракет «Гарпун», які ВМС США використовують для знищення кораблів.

Нове озброєння розроблене із застосуванням технології забезпечення малопомітності і може змінювати курс у польоті.

Нагадаємо, у КНДР оприлюднили подробиці тестового запуску балістичної ракети.

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