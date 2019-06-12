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    У світі

    Трамп обізвав Байдена «йолопом і невдахою»

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    Джо Байден та Дональд Трамп - Трамп обізвав Байдена «йолопом і невдахою»
    Джо Байден та Дональд Трамп

    Обидва політики відвідали штат Айова

    Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього віце-президента Джо Байдена, який оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року.

    Трамп зробив різкі заяви в день, коли обидва політики відвідали штат Айова, пише NBC .

    «Байден йолоп і невдаха. Подивіться, рівень його підтримки ніколи не перевищував одного відсотка до тих пір, поки Обама не витягнув його зі сміттєвого кошика. А зараз він падає вниз. Навіть його друзі покинуть його незабаром», - заявив Трамп.

    Нагадаємо, Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.

    Як відомо, 25 квітня колишній віцепрезидент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

    Екс-віце-президент США Джо Байден, попри свій поважний 76-річний вік та «помірну» політику, лідирує в рейтингах американських виборців, випереджаючи навіть у соцмережах, орієнтованих на молодь.

    Також Байден закликав демократів об'єднатися для перемоги над Трампом.

    Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.

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