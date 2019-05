Байден лідирує в рейтингах американських виборців



Байден обійшов усіх конкурентів в партії за соцопитуваннями в США

Екс-віце-президент США Джо Байден, попри свій поважний 76-річний вік та «помірну» політику, лідирує в рейтингах американських виборців, випереджаючи навіть у соцмережах, орієнтованих на молодь.

Про це йдеться в матеріалі впливової у США аналітичної платформи Axios із посиланням на результати соціального дослідження Morning Consult.

«Колишній віце-президент Джо Байден випереджає на 12 пунктів сенатора Берні Сандерса в опитуванні серед постійних користувачів Твіттера – соціальної мережі, яка розглядається з перекосом на користь Сандерса«, - зазначається у підсумках соцдослідження Morning Consult.

Це важливо, стверджує видання, оскільки ряд експертів висловлюють переконання, що 76-річному Байдену важко знайти розуміння у молодих виборців, враховуючи його відносно помірну політику. Водночас, Байден випереджає всіх конкурентів також і серед постійних користувачів Snapchat – мережі, яка має наймолодший середній вік своїх користувачів.

Дослідження також демонструє відрив Джо Байдена в інших опитуваннях, у тому числі, проведених серед аудиторії телеканалів CNN, MSNBC, Fox News, а також видань The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Серед найближчих конкурентів Байдена називаються Берні Сандерс, Елізабет Уоррен, Пітер Буттіджич, Камала Гарріс і Бето О'Рурк.

Нагадаєм, Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.

Джерело: Укрінформ