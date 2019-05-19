Вибори у США: Байден закликав демократів об'єднатися для перемоги над Трампом



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Екс-віце-президент США Джо Байден

Байден заявив, що Трамп розколює суспільство

Колишній віце-президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав до об'єднання для перемоги над чинним президентом ДональдомТрампом на президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

На мітингу Байден заявив, що Трамп розколює суспільство. Він також розкритикував інших кандидатів-демократів.

«Якщо американці хочуть президента, який збільшить розкол, був би жорстким керівником та демонізував би супротивників - то їм потрібен не я, у них вже є Дональд Трамп», - заявив Байден.

Зазначимо, що вибори номінанта від демократів, який стане офіційним кандидатом у президента, розпочнуться у лютому 2020 року.

Нагадаємо, екс-віце-президент США Джо Байден, попри свій поважний 76-річний вік та «помірну» політику, лідирує в рейтингах американських виборців, випереджаючи навіть у соцмережах, орієнтованих на молодь.

Нагадаєм, Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.