Трамп підтвердив намір висунути Реткліффа на посаду директора Нацрозвідки США



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Джон Реткліфф - конгресмен від штату Техас

Кандидатура Реткліффа повинна бути схвалена Сенатом Конгресу США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що висуне кандидатуру конгресмена від штату Техас Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки США замість Деніела Коутса, який покине цей пост 15 серпня.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

«Я радий повідомити, що вельмишановний конгресмен Джон Реткліфф з Техасу буде висунутий мною на пост директора Національної розвідки», - повідомив Трамп.

«Деніел Коутс залишить посаду 15 серпня», - додав він.

«Хотів би подякувати Деніелу за його чудову службу нашій країні. Виконуючий обов'язки директора буде названий незабаром», - уточнив президент.

Кандидатура Реткліффа повинна бути схвалена Сенатом Конгресу США.

Про те, що нинішній директор Національної розвідки США в найближчі дні залишить свій пост, повідомила в неділю газета The New York Times. Як зазначило видання, Коутс і Трамп не погоджувалися з багатьох питань, зокрема, в тому, що стосується Росії.

У середині липня ЗМІ повідомляли, що Трамп сказав своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.

Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.