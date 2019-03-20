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    У світі

    Трамп пообіцяв до вечора знищити останній анклав ІДІЛ в Сирії

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    Президент США Дональд Трамп похвалився здобутками у боротьбі з ІДІЛ - Трамп пообіцяв до вечора знищити останній анклав ІДІЛ в Сирії
    Президент США Дональд Трамп похвалився здобутками у боротьбі з ІДІЛ
    Фото: CBS

    Президент США показав дві карти для преси з місцями знаходження «Ісламської держави» у Сирії

    Останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

    Про це 20 березня сказав президент США Дональд Трамп, пише CBS.

    Президент показав дві карти для преси з місцями знаходження «Ісламської держави».

    «Я приніс це для вас, тому що це карта всього червоного, це було в ніч на вибори в 2016 році. Все червоне – ІДІЛ. Коли я взяв це на себе, це був безлад. Насправді зараз є крихітна пляма, яка зникне сьогодні ввечері», - сказав він.

    Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.

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