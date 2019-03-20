Трамп пообіцяв до вечора знищити останній анклав ІДІЛ в Сирії



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Президент США Дональд Трамп похвалився здобутками у боротьбі з ІДІЛ Фото: CBS

Президент США показав дві карти для преси з місцями знаходження «Ісламської держави» у Сирії

Останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

Про це 20 березня сказав президент США Дональд Трамп, пише CBS.

Президент показав дві карти для преси з місцями знаходження «Ісламської держави».

«Я приніс це для вас, тому що це карта всього червоного, це було в ніч на вибори в 2016 році. Все червоне – ІДІЛ. Коли я взяв це на себе, це був безлад. Насправді зараз є крихітна пляма, яка зникне сьогодні ввечері», - сказав він.

Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.