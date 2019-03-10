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    У світі

    Курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії

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    Курди у Сирії - Курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії
    Курди у Сирії

    Командування вирішило поновити наступальну операцію на позиції ІДІЛ у Багузі після того, як тисячі цивільних залишили цю територію

    У командуванні підрозділами «Демократичних сил Сирії» (SDF), в яких переважають курдські загони, оголосили про завершення терміну ультиматуму для бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

    Як повідомляє DW, під час відведеного терміну бойовики разом із членами своїх родин могли здатися в полон.

    За словами представника SDF Мустафи Балі, командування вирішило поновити наступальну операцію на позиції ІД у Багузі, останньому осередку ісламістів, після того, як тисячі цивільних залишили цю територію.

    Авіація міжнародної терористичної коаліції почала бомбардування складів зі зброєю ісламістів, повідомив згодом у Twitter представник SDF.

    Балі стверджує, що, за даними представників SDF, на території, яку утримують терористи, майже не лишилося цивільних.

    Як кажуть у «Демократичних силах Сирії», за останній місяць понад чотири тисячі ісламістів здалися в полон і ще десятки тисяч цивільних вийшли з оточення.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.

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