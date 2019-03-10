Курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії



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Курди у Сирії

Командування вирішило поновити наступальну операцію на позиції ІДІЛ у Багузі після того, як тисячі цивільних залишили цю територію

У командуванні підрозділами «Демократичних сил Сирії» (SDF), в яких переважають курдські загони, оголосили про завершення терміну ультиматуму для бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляє DW, під час відведеного терміну бойовики разом із членами своїх родин могли здатися в полон.

За словами представника SDF Мустафи Балі, командування вирішило поновити наступальну операцію на позиції ІД у Багузі, останньому осередку ісламістів, після того, як тисячі цивільних залишили цю територію.

Авіація міжнародної терористичної коаліції почала бомбардування складів зі зброєю ісламістів, повідомив згодом у Twitter представник SDF.

Балі стверджує, що, за даними представників SDF, на території, яку утримують терористи, майже не лишилося цивільних.

Як кажуть у «Демократичних силах Сирії», за останній місяць понад чотири тисячі ісламістів здалися в полон і ще десятки тисяч цивільних вийшли з оточення.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.