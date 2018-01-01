Трамп порадив демократам переписати меморандум у «російській справі»
- Сьогодні, 22:08
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Президент США пояснив, що демократи підготували «дуже політичний» меморандум
Президент США Дональд Трамп порадив демократичній меншості в комітеті з розвідки Палати представників США переписати меморандум про розслідування передбачуваного «російського втручання» в президентські вибори.
«Демократи відправили дуже політичний, що вимагає довгого вивчення меморандум, знаючи про це, оскільки його (меморандуму - ред) джерела і методи повинні бути ретельно відредаговані» - написав він у Twitter в суботу.
Він зазначив, що на такий крок вони пішли свідомо, щоб потім «звинуватити Білий дім у відсутності транспарентності».
«Їм було сказано переробити і відправити ще раз в належній формі», - додав Трамп.
Нагадаємо, глава Білого дому не дозволив публікацію меморандуму демократів, оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні».
Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.
Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».
Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».
На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.