У Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР

Директор ФБР посперечався з Трампом через публікацію документа по «російській справі»

У Білому домі побоюються, що директор ФБР Крістофер Рей піде у відставку, якщо буде опублікований документ, в якому відображені зловживання відомства при стеженні за радником Трампа під час виборів в 2016 році. Про це повідомляє CNN. Один з джерел телеканалу повідомив, що Рей не говорив про відставку під час нещодавньої зустрічі з главою



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Крістофер Рей

Директор ФБР посперечався з Трампом через публікацію документа по «російській справі»

У Білому домі побоюються, що директор ФБР Крістофер Рей піде у відставку, якщо буде опублікований документ, в якому відображені зловживання відомства при стеженні за радником Трампа під час виборів в 2016 році.

Про це повідомляє CNN.

Один з джерел телеканалу повідомив, що Рей не говорив про відставку під час нещодавньої зустрічі з главою апарату Білого дому Джоном Келлі, однак сам Келлі вважає таку можливість реальною.

Відзначається, що чиновники в Білому домі шукають компромісу, який задовольнив би як служби розвідки, які виступають проти публікації документа, так і президента США Дональда Трампа, який планує оприлюднити документ.

29 січня американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців.

За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію в березні.

Телекомпанія NBC повідомила, що він буде технічно перебувати у відпустці до офіційного виходу на пенсію. ФБР не коментує ці повідомлення.

Президент США раніше висловлював невдоволення тим, як Маккейб проявив себе в розслідуванні щодо колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон.

Трамп також звинуватив його в упередженості, тому що дружина Маккейба отримала від організації, близької до Клінтон, внесок на свою виборчу кампанію під час невдалої боротьби за місце в Сенаті США.

Повідомлення про відставку Маккейба з’явилися через кілька днів після того, як директор ФБР Крістофер Рей змінив своїх головних помічників, призначених його попередником Джеймсом Комі.

У травні минулого року Трамп звільнив Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.