Трамп заблокував публікацію меморандуму демократів у «російській справі»
- Сьогодні, 07:48
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Глава Білого дому не дозволив публікацію, оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні»
Президент США Дональд Трамп не дозволив опублікувати меморандум демократів, що стосується розслідування можливого втручання Москви в американські вибори 2016 року.
Глава Білого дому не може зараз дати добро на публікацію, оскільки документ містить багато пасажів, кваліфікованих як секретні, а також «особливо чутливих», йдеться в листі головного юриста Білого дому Дона Макгана, направленому до комітету по спецслужбам Палати представників, повідомляє DW.
У той же час у зв'язку з великим суспільним інтересом президент розпорядився, щоб міністерство юстиції надало підтримку, якщо комітет по спецслужбам знову побажає переробити меморандум.
Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.
Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».
Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».
На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.