Трамп заблокував публікацію меморандуму демократів у «російській справі»

Глава Білого дому не дозволив публікацію, оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні»

Президент США Дональд Трамп не дозволив опублікувати меморандум демократів, що стосується розслідування можливого втручання Москви в американські вибори 2016 року. Глава Білого дому не може зараз дати добро на публікацію, оскільки документ містить багато пасажів, кваліфікованих як секретні, а також «особливо чутливих», йдеться в листі



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Дональд Трамп

Глава Білого дому не дозволив публікацію, оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні»

Президент США Дональд Трамп не дозволив опублікувати меморандум демократів, що стосується розслідування можливого втручання Москви в американські вибори 2016 року.

Глава Білого дому не може зараз дати добро на публікацію, оскільки документ містить багато пасажів, кваліфікованих як секретні, а також «особливо чутливих», йдеться в листі головного юриста Білого дому Дона Макгана, направленому до комітету по спецслужбам Палати представників, повідомляє DW.

У той же час у зв'язку з великим суспільним інтересом президент розпорядився, щоб міністерство юстиції надало підтримку, якщо комітет по спецслужбам знову побажає переробити меморандум.

Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».

Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».

На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.