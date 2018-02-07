Байден: Трамп робить все так, як хотів би Путін

Екс-віце-президент США назвав ситуацію, яка зараз має місце у внутрішній політиці США, «просто катастрофою»

Колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Про це він заявив в інтерв'ю центральному американському телеканалу CNN. «Я



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Дональд Трамп та Володимир Путін

Екс-віце-президент США назвав ситуацію, яка зараз має місце у внутрішній політиці США, «просто катастрофою»

Колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу.

Про це він заявив в інтерв'ю центральному американському телеканалу CNN.

«Я занепокоєний потенційною шкодою, я занепокоєний цими повномасштабними атаками (на ФБР – ред.). Це перший президент – з восьми президентів, яких я тут бачив – що відверто в таких масштабах виступив проти цілого ФБР», - прокоментував Байден дії нинішнього глави Білого дому, який після оприлюднення доповіді Нуньєса на додаток розкритикував ФБР, яке веде розслідування щодо втручання РФ у вибори в США.

Байден підкреслив, що дії кабінету Трампа дискредитують ФБР, так само як ставлять під удар міністерство юстиції адміністрації нинішнього президента.

«Знаєте, я провів багато часу, подорожуючи по всьому світу. Як ви думаєте, що думають про це в Москві? Все виходить так, як завжди цього хотів Путін, коли з'являються сумніви про те, чи справедлива наша правова система, коли з'являються сумніви щодо того, чи є відповідає це нашій конституції», - підкреслив політик.

Екс-віце-президент США назвав ситуацію «просто катастрофою», яка зараз має місце у внутрішній політиці Сполучених Штатів.

Раніше сенатор Джон Маккейн також заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вирішив опублікувати розсекречений меморандум, у якому ФБР та міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо діючого президента США Дональда Трампа.

На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.

Джерело: Укрінформ