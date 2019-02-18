Дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели



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Депутатів Європарламенту не пустили до Венесуели: їх звинуватили у підготовці змови

Делегація депутатів Європарламенту вже вилетіла назад в Мадрид

Депутати Європарламенту заявили, що їх виганяють з Венесуели, у МЗС країни повідомили, що парламентарії планували змову. Про це написав представник Європарламенту Гонсалес Понс на своїй сторінці в Twitter.

«У нас забрали паспорти, нас виганяють з Венесуели. Погані манери і єдине пояснення - (екс-президент Венесуели Ніколас) Мадуро не хоче, щоб ми були тут», - повідомив політик.

Be aware!Our passports have been taken and we’re being expelled from Venezuela. Bad manners and the only explanation is Maduro doesn’t want us here. — González Pons (@gonzalezpons) 17 лютого 2019 р.

У свою чергу міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса повідомив, що депутати ЄП «хотіли відвідати країну з метою змови».

«За офіційними дипломатичними каналами нам стало відомо про приїзд групи євродепутатів, які хотіли відвідати країну з метою змови, їм було рекомендовано уникати провокацій», - написав він.

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 лютого 2019 р.

Як повідомляє El Nacional, делегація депутатів ЄП, що не допущена до в'їзду до Венесуели, вже вилетіла назад в Мадрид, Іспанія.

«Ми перша міжнародна делегація, запрошена президентом (Хуаном) Гуайдо. Нас сьогодні вигнали. Завтра ми повернемося у вільну Венесуелу», - написав представник ЄП Гонсалес Понс у Twitter.

Усього делегація складалася з п'яти осіб. Вони планували зустрітися з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, раніше Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.