Трамп: США більше не будуть співпрацювати з послом Британії



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Президент США Дональд Трамп

Американський президент зазначив, що в США посла Деррока не люблять

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається більше мати будь-яких справ із послом Великобританії Кімом Дерроком.

Американський президент зазначив у Twitter, що в США посла не люблять: «Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми більше не будемо мати з ним справи».

Трамп також додав, що він критично ставиться до політики Великобританії і прем'єр-міністра країни Терези Мей щодо проведення Brexit.

Крім того, він написав, що говорив Мей, як варто вчинити, однак «вона вирішила піти іншим шляхом». Президент підкреслив, що Мей і її підопічні створили «безлад».

Раніше Трамп заявив, що Деррок погано справляється зі своїми обов'язками.

Нагадаємо, газета Daily Mail опублікувала висловлювання Деррока, в яких він називає Трампа «нездатним», «ненадійним» і «некомпетентним».

Пізніше МЗС Британії почало розслідування витоку образ на адресу Трампа.