  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп: США більше не будуть співпрацювати з послом Британії

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Трамп: США більше не будуть співпрацювати з послом Британії
    Президент США Дональд Трамп

    Американський президент зазначив, що в США посла Деррока не люблять

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається більше мати будь-яких справ із послом Великобританії Кімом Дерроком. 

    Американський президент зазначив у Twitter, що в США посла не люблять: «Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми більше не будемо мати з ним справи». 

    Трамп також додав, що він критично ставиться до політики Великобританії і прем'єр-міністра країни Терези Мей щодо проведення Brexit. 

    Крім того, він написав, що говорив Мей, як варто вчинити, однак «вона вирішила піти іншим шляхом». Президент підкреслив, що Мей і її підопічні створили «безлад». 

    Раніше Трамп заявив, що Деррок погано справляється зі своїми обов'язками.

    Нагадаємо, газета Daily Mail опублікувала висловлювання Деррока, в яких він називає Трампа «нездатним», «ненадійним» і «некомпетентним».

    Пізніше МЗС Британії почало розслідування витоку образ на адресу Трампа.

     

    Читайте також
    США Дональд Трамп Brexit дипломатичний конфлікт Тереза Мей посол посольство Велика Британія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ