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    У світі

    Трамп: США готові до переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР

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    Президент США Дональд Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином - Трамп: США готові до переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР
    Президент США Дональд Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином

    Трамп розповів про «недавнє невелике листування» з Пхеньяном

    Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.

    Про це він сказав у понеділок в Овальному кабінеті Білого дому, під час зустрічі з прем'єрміністром Пакистану.

    «Ми маємо дуже гарні відносини (з північнокорейським керівництвом – ред.) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться», - зауважив президент США.

    Він повідомив також про «недавнє невелике листування» з Пхеньяном.

    «Ми мали дуже позитивне листування з Північною Кореєю», - додав він. У цьому зв'язку він також нагадав, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.

    «Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові», - зауважив глава Білого дому.

    Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні. 

    Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

    Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

    Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.

    Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

    Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

    Джерело: Укрінформ

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