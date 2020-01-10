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    У світі

    Трамп: США захищають Європу від Росії

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп: США захищають Європу від Росії
    Президент США Дональд Трамп

    За словами американського лідера, країни НАТО «не злюбили» його через вимоги збільшити оборонні витрати

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон захищає Європу від Росії.

    Про це глава Білого дому сказав під час передвиборчого мітингу в Огайо.

    За словами американського лідера, незважаючи на це, країни НАТО «не злюбили» його через вимоги збільшити оборонні витрати.

    «НАТО роками отримує переваги за рахунок США. Ми захищаємо Європу від Росії. А цифри (витрат країн НАТО, - ред) знижуються багато років, останні 15-18 років», - сказав Дональд Трамп.

    Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що сумарні оборонні витрати країн Альянсу виростуть в 2020 році на 130 мільярдів доларів, в 2024 – на 400 мільярдів доларів.

    Нагадаємо, минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Раніше Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО.

    Росія США НАТО Європа Дональд Трамп фінансування президент
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