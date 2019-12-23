Генсек Нато висловив готовність особисто зустрітися з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єнс Столтенберг: НАТО не визначає Росію як ворога

Столтенберг не уточнив, як саме повинні виглядати рамкові умови для його зустрічі з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Столтенберг не уточнив, як саме повинні виглядати рамкові умови для його зустрічі з Путіним.

«При наявності відповідних рамкових умов я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів», - сказав він в інтерв'ю агентству DPA в Брюсселі.

Видання пише, що експерти розцінюють слова генсека НАТО як важливий сигнал на тлі непримиренних відносин, що встановилися між Північноатлантичним альянсом і Москвою після того, як в 2014 році Росія незаконно анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку проросійським сепаратистам на Донбасі.

Раніше Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО.

Крім того, генсек альянсу заявив, що Європейський союз не зможе забезпечити захист країн Європи без допомоги НАТО. За його словами, НАТО залишається єдиною платформою, в рамках якої Північна Америка і Європа вирішують загальні стратегічні питання.