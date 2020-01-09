Нові санкції США проти Ірану вже діють – Трамп



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«Ці потужні санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить своєї поведінки», - наголосив лідер США

Трамп не пояснив, у чому полягають нові санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські санкції проти Тегерана, анонсовані після ракетного удару Ірану по іракських базах, уже діють.

«Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції — ред.). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно», - заявив президент.

Водночас Трамп не пояснив, у чому полягають нові санкції проти Ірану.

Напередодні він оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану.

Трамп зазначав, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких перебувають американські військові.

«Ці потужні санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить своєї поведінки», - наголосив лідер США.

Зазначимо, що у середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.