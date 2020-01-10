Столтенберг: НАТО посилило обороноздатність після анексії Росією Криму
Чорноморський регіон є важливим для НАТО
НАТО отримало нові виклики та посилює спроможність колективної оборони після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.
«Чорноморський регіон є важливим для НАТО. Ми пам’ятаємо, що стало «спусковим гачком» для адаптації НАТО та зміцнення його колективної оборони протягом кількох минулих років, — це була незаконна анексія Криму, що сталася саме у Чорному морі», — сказав він.
Столтенберг додав, що Альянс посилив повітряне патрулювання та військово-морську присутність, а також присутність у межах передових сил в країнах на східному фланзі НАТО.
Нагадаємо, минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Раніше Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО.