Столтенберг: НАТО посилило обороноздатність після анексії Росією Криму



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Чорноморський регіон є важливим для НАТО

НАТО отримало нові виклики та посилює спроможність колективної оборони після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Чорноморський регіон є важливим для НАТО. Ми пам’ятаємо, що стало «спусковим гачком» для адаптації НАТО та зміцнення його колективної оборони протягом кількох минулих років, — це була незаконна анексія Криму, що сталася саме у Чорному морі», — сказав він.

Столтенберг додав, що Альянс посилив повітряне патрулювання та військово-морську присутність, а також присутність у межах передових сил в країнах на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Столтенберг заявив про відсутність загрози з Росії для країн НАТО.