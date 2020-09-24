Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів



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Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів

Трамп заявив, що виграє вибори і передачі влади не буде

Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів президента 3 листопада. Так він відреагував на відповідне питання.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп заявив, що виграє вибори і передачі влади не буде.

«Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження», – заявив він.

Трамп також дуже сильно незадоволений процесом голосування, «це катастрофа».

За словами президента США, процес голосування вийшов з–під контролю, і «демократи знають це краще, ніж будь–хто інший».

Раніше Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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