Трамп відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях
Адвокати Трампа спростували претензії
Адвокати Трампа назвали це «спробою нападу» на президента
Президент США Дональд Трамп спростував звинувачення в тому, що він сексуально домагався колишню модель Емі Дорріс у Нью-Йорку в 1997 році. Про це повідомляє ВВС.
Так, нещодавно жінка розповіла одній з британських газет, що президент мацав її та примусово цілував, коли вона вийшла з ванної кімнати на відкритому тенісному турнірі у США. Тоді пані Дорріс, якій на той момент було 24 роки, дивилася матчі зі своїм тодішнім хлопцем Джейсоном Бінном у VIP-ложі пана Трампа. За словами ексмоделі, вона користувалася ванною, а Дональд Трамп нібито чекав її надворі.
«Він просто засунув мені язик до горла, і я відштовхувала його. І саме тоді він схопив мене міцніше, а його руки були дуже грубими», – розповіла Дорріс.
Однак згодом адвокати Дональда Трампа спростували звинувачення колишньої моделі та назвали це «спробою нападу» на президента перед виборами.
Крім цього, раніше ще кілька жінок звинувачували главу Білого дому в неналежній сексуальній поведінці.
Тоді як сам Дональд Трамп усі звинувачення проти нього відкинув.
Нагадаємо, американська актриса звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях.