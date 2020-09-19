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    У світі

    Трамп відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях

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    <p>Адвокати Трампа спростували претензії</p> - Трамп відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях

    Адвокати Трампа спростували претензії

    Фото Reuters

    Адвокати Трампа назвали це «спробою нападу» на президента

    Президент США Дональд Трамп спростував звинувачення в тому, що він сексуально домагався колишню модель Емі Дорріс у Нью-Йорку в 1997 році. Про це повідомляє ВВС

    Так, нещодавно жінка розповіла одній з британських газет, що президент мацав її та примусово цілував, коли вона вийшла з ванної кімнати на відкритому тенісному турнірі у США. Тоді пані Дорріс, якій на той момент було 24 роки, дивилася матчі зі своїм тодішнім хлопцем Джейсоном Бінном у VIP-ложі пана Трампа. За словами ексмоделі, вона користувалася ванною, а Дональд Трамп нібито чекав її надворі.

    «Він просто засунув мені язик до горла, і я відштовхувала його. І саме тоді він схопив мене міцніше, а його руки були дуже грубими», – розповіла Дорріс. 

    Однак згодом адвокати Дональда Трампа спростували звинувачення колишньої моделі та назвали це «спробою нападу» на президента перед виборами.

    Крім цього, раніше ще кілька жінок звинувачували главу Білого дому в неналежній сексуальній поведінці. 

    Тоді як сам Дональд Трамп усі звинувачення проти нього відкинув. 

    Нагадаємо, американська актриса звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях.

    США Дональд Трамп актриса
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