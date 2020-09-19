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    У світі

    США виділять рекордні $13 мільярдів на допомогу Пуерто-Ріко

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    <p>Пуерто-Ріко після урагану &laquo;Марія&raquo;</p> - США виділять рекордні $13 мільярдів на допомогу Пуерто-Ріко

    Пуерто-Ріко після урагану «Марія»

    Це один із найбільших грантів за історію існування Федерального агентства з надзвичайних ситуацій

    Адміністрація Дональда Трампа заявила про намір виділити рекордні $13 мільярдів на відновлення інфраструктури Пуерто-Ріко після урагану «Марія», який спустошив острів у 2017 році.

    Про це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Келлі Макенані, повідомляє Укрінформ.

    «Це один із найбільших грантів за історію існування FEMA (Федерального агентства з надзвичайних ситуацій), що виділявся на ліквідацію наслідків катастрофи»,- підкреслила представниця адміністрації Трампа.

    Планується, що приблизно $9,6 млрд з цієї суми підуть на ремонт електричної системи країни. Ще понад $2 мільярди будуть використані на відновлення шкіл та інших навчальних закладів.

    Ураган «Марія» вважається одним із найбільш руйнівних тропічних циклонів, який мав потужність урагану 5-ї категорії. У вересні 2017 року він спричинив катастрофічні наслідки для острівних держав у Атлантичному океані.

    Нагадаємо, у США через ураган Лаура загинули шестеро людей.

    Як повідомлялося, дим від масштабних пожеж у США досяг Європи.

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