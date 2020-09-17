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    У світі

    Американська актриса звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях

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    Емі Дорріс на той момент було 24 роки, а Трамп - на 27 років старший - Американська актриса звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях
    Емі Дорріс на той момент було 24 роки, а Трамп - на 27 років старший

    Майбутній лідер США приставав до Емі Дорріс біля туалету 23 роки тому

    Колишня модель та актриса Емі Дорріс звинуватила президента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях. Про це пише Guardian.

    За словами актриси, майбутній лідер США приставав до неї біля туалету 23 роки тому,

    На той момент Дорріс було 24 роки, а Трамп - на 27 років старше.

    Дорріс розповіла, що Трамп її чіпав і тримав так міцно, що вирватися у неї можливості не було. Сталося це в Нью-Йорку на відкритому чемпіонаті США з тенісу у туалетній кімнати VIP-ложі.

    «Я не могла змусити його відпустити мене. Я завжди описувала це, як ніби... здавалося, що мене обіймав восьминіг. Я знаю, що ще кілька людей говорили подібне», – розповіла актриса.

     Дорріс на підтвердження своїх слів про зустріч із Трампом надала квиток на US Open і шість фотографій, на яких вона позує разом з Трампом у Нью-Йорку.

    Емі Дорріс заявила, що вона мала намір оприлюднити цей безсторонній факт ще перед минулими президентськими виборами в 2016 році. Тоді кілька жінок виступили з подібними заявами. Але актриса побоялася нашкодити родині, тому мовчала.

     Нагадаємо, що раніше не менш як 20 жінок звинуватили Трампа в домаганнях, хоча жодну справу до теперішнього часу не було розслідувано або доведено в суді.

    Трампа в сексуальних домаганнях також звинуватила колишня співробітниця його виборчого штабу.

    Сам Трамп заперечує всі подібні звинувачення.

    Як повідомлялося, Трамп назвав найважчий момент свого президентства.

    США Дональд Трамп актриса модель квиток US Open
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