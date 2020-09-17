Американська актриса звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях



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Емі Дорріс на той момент було 24 роки, а Трамп - на 27 років старший

Майбутній лідер США приставав до Емі Дорріс біля туалету 23 роки тому

Колишня модель та актриса Емі Дорріс звинуватила президента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях. Про це пише Guardian.

За словами актриси, майбутній лідер США приставав до неї біля туалету 23 роки тому,

На той момент Дорріс було 24 роки, а Трамп - на 27 років старше.

Дорріс розповіла, що Трамп її чіпав і тримав так міцно, що вирватися у неї можливості не було. Сталося це в Нью-Йорку на відкритому чемпіонаті США з тенісу у туалетній кімнати VIP-ложі.

«Я не могла змусити його відпустити мене. Я завжди описувала це, як ніби... здавалося, що мене обіймав восьминіг. Я знаю, що ще кілька людей говорили подібне», – розповіла актриса.

Дорріс на підтвердження своїх слів про зустріч із Трампом надала квиток на US Open і шість фотографій, на яких вона позує разом з Трампом у Нью-Йорку.

Емі Дорріс заявила, що вона мала намір оприлюднити цей безсторонній факт ще перед минулими президентськими виборами в 2016 році. Тоді кілька жінок виступили з подібними заявами. Але актриса побоялася нашкодити родині, тому мовчала.

Нагадаємо, що раніше не менш як 20 жінок звинуватили Трампа в домаганнях, хоча жодну справу до теперішнього часу не було розслідувано або доведено в суді.

Трампа в сексуальних домаганнях також звинуватила колишня співробітниця його виборчого штабу.

Сам Трамп заперечує всі подібні звинувачення.

Як повідомлялося, Трамп назвав найважчий момент свого президентства.