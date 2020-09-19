Пішла з життя старійший член Верховного суду США. Її батьки були родом з України

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Рут Бадер Гінзбург та президент США Барак Обама

Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років

У п’ятницю в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Про це повідомляє NPR.

«Наша нація втратила суддю історичного значення. Ми у Верховному суді втратили улюблену колегу. Сьогодні ми сумуємо, але з упевненістю, що майбутні покоління пам’ятатимуть Рут Бадер Гінзбург такою, якою ми її знали, – невтомного і рішучого борця за справедливість», – сказав голова Верховного суду Джон Робертс.

Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років. На момент смерті вона перебувала в своєму будинку у Вашингтоні, округ Колумбія, в оточенні сім’ї.

У Верховному суді уточнили, що смерть жінки була викликана ускладненнями через метастатичний рак підшлункової залози.

У 2019 році Гінзбург двічі переносила операцію у зв’язку з онкологією. В січні їй видалили метастази в легенях, а в серпні зробили операцію на підшлунковій залозі. У липні 2020 року у неї стався рецидив раку.

Суддя Гінзбург відома як творець юридичної системи боротьби за права жінок у 1970-х роках.

Вона была призначенийа суддею Верховного Суду президентом Біллом Клінтоном в 1993 році, ставши другою за рахунком жінкою в історії США, яка обійняла цю посаду.

Гінзбург у підсумку прослужила 27 років в Верховному суді країни.

Джоан Рут Бейдер, Фото: Shuran Huang/NPR

Джоан Рут Бейдер народилася 15 березня 1933 року в Брукліні, Нью-Йорк, і стала другою дочкою Селії (уроджена Амстер) і Натана Бейдерів, які жили в бруклінському районі Флетбуш. Її батько був євреєм-іммігрантом з Одеси, а її мати народилася в Нью-Йорку в родині австрійських євреїв.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата на цю посаду висуває президент, далі призначення стверджує сенат, більшість в якому сьогодні утримують республіканці.

Рут Бадер Гінзбург дотримувалася ліберальних позицій і захищала цивільні права в справах, які розглядала Верховна судова інстанція.