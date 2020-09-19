Пішла з життя старійший член Верховного суду США. Її батьки були родом з України
Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років
У п’ятницю в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Про це повідомляє NPR.
«Наша нація втратила суддю історичного значення. Ми у Верховному суді втратили улюблену колегу. Сьогодні ми сумуємо, але з упевненістю, що майбутні покоління пам’ятатимуть Рут Бадер Гінзбург такою, якою ми її знали, – невтомного і рішучого борця за справедливість», – сказав голова Верховного суду Джон Робертс.
Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років. На момент смерті вона перебувала в своєму будинку у Вашингтоні, округ Колумбія, в оточенні сім’ї.
У Верховному суді уточнили, що смерть жінки була викликана ускладненнями через метастатичний рак підшлункової залози.
У 2019 році Гінзбург двічі переносила операцію у зв’язку з онкологією. В січні їй видалили метастази в легенях, а в серпні зробили операцію на підшлунковій залозі. У липні 2020 року у неї стався рецидив раку.
Суддя Гінзбург відома як творець юридичної системи боротьби за права жінок у 1970-х роках.
Вона была призначенийа суддею Верховного Суду президентом Біллом Клінтоном в 1993 році, ставши другою за рахунком жінкою в історії США, яка обійняла цю посаду.
Гінзбург у підсумку прослужила 27 років в Верховному суді країни.
Джоан Рут Бейдер, Фото: Shuran Huang/NPR
Рут Бадер Гінзбург дотримувалася ліберальних позицій і захищала цивільні права в справах, які розглядала Верховна судова інстанція.