  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп планує звільнити директора ФБР

    • Розсилка
    Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея - Трамп планує звільнити директора ФБР
    Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея

    Трампу не сподобалося, що Рей назвав в якості небезпек для виборів президента США в листопаді Росію і праворадикальні угруповання

    Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея, висловивши невдоволення його відповідями на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки палати представників Конгресу США. Про це президент США заявив на зустрічі з журналістами у Вашингтоні в п’ятницю.

    За словами Трампа, йому «не сподобалося», що Рей назвав в якості небезпек для виборів президента США в листопаді Росію і праворадикальні угруповання, але нічого не сказав про Китай і ліворадикальні угруповання. Китай повинен стояти «в самій верхній частині списку», висловив свою думку Трамп. На питання, чи збирається він тепер звільнити главу ФБР, він відповів, що в адміністрації США «розглядають багато різних варіантів».

    Крістофер Рей очолив ФБР в серпні 2017 року після того, як в травні того ж року Трамп відправив у відставку попереднього главу ФБР Джеймса Комі, так як він нібито «погано виконував свою роботу». До того моменту ФБР вело розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв’язків передвиборчого штабу Дональда Трампа з Кремлем.

    Раніше директор ФБР на слуханнях в Конгресі США заявив, що Росія докладає активних зусиль, щоб вплинути на американські вибори через соцмережі і державні ЗМІ, хоча мова поки йде про «зловмисний вплив», а не про атаки на інфраструктуру виборів, як це було в 2016 році.

    Нагадаємо, Twitter і Facebook заблокували проросійські акаунти.

    Як повідомлялося, США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

    Читайте також:
    ФБР опублікувало «Протоколи сіонських мудреців»
    США Дональд Трамп ФБР розслідування звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies