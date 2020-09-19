Трамп планує звільнити директора ФБР



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Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея

Трампу не сподобалося, що Рей назвав в якості небезпек для виборів президента США в листопаді Росію і праворадикальні угруповання

Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея, висловивши невдоволення його відповідями на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки палати представників Конгресу США. Про це президент США заявив на зустрічі з журналістами у Вашингтоні в п’ятницю.

За словами Трампа, йому «не сподобалося», що Рей назвав в якості небезпек для виборів президента США в листопаді Росію і праворадикальні угруповання, але нічого не сказав про Китай і ліворадикальні угруповання. Китай повинен стояти «в самій верхній частині списку», висловив свою думку Трамп. На питання, чи збирається він тепер звільнити главу ФБР, він відповів, що в адміністрації США «розглядають багато різних варіантів».

Крістофер Рей очолив ФБР в серпні 2017 року після того, як в травні того ж року Трамп відправив у відставку попереднього главу ФБР Джеймса Комі, так як він нібито «погано виконував свою роботу». До того моменту ФБР вело розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв’язків передвиборчого штабу Дональда Трампа з Кремлем.

Раніше директор ФБР на слуханнях в Конгресі США заявив, що Росія докладає активних зусиль, щоб вплинути на американські вибори через соцмережі і державні ЗМІ, хоча мова поки йде про «зловмисний вплив», а не про атаки на інфраструктуру виборів, як це було в 2016 році.

Нагадаємо, Twitter і Facebook заблокували проросійські акаунти.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

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