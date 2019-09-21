Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським - ЗМІ



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Дональд Трамп запевняє, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським

Президент Трамп під час телефонної розмови в липні неодноразово чинив тиск на президента України, повідомляє The Wall Street Journal

Під час телефонної розмови президентів США й України в липні цього року Дональд Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Джо Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Такі подробиці – всупереч заявам самого Трампа – повідомило в п'ятницю впливове американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

«Президент Трамп під час телефонної розмови в липні неодноразово чинив тиск на президента України, щоби ініціювати розслідування проти сина кандидата в президента від демократів Джо Байдена, принаймні вісім разів закликаючи Володимира Зеленського співпрацювати з його особистим юристом Руді Джуліані в цьому розслідуванні», - зазначається в публікації.

При цьому наводиться цитата одного з джерел, яка пояснює прохання Трампа.

«Він (глава Білого дому – ред.) сказав йому (президенту Зеленському – ред.), що той повинен працювати з Джуліані щодо Байдена й також, що люди в Вашингтоні хотіли би знати, чи правдивими є ці твердження (щодо сина ексвіцепрезидента)»,- зауважило джерело.

Водночас, за словами співрозмовників, під час бесіди не згадувалося про оборонну допомогу США для України, яку Білий дім призупинив згодом, однак був вимушений відновити після тиску з боку Конгресу США.

Перед виходом публікації WSJ Дональд Трамп неодноразово заперечував, що говорив про будь-які «невідповідні речі» з іноземним лідером.

Крім того, у п'ятницю він прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

До слова, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: Укрінформ