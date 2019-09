У США закликають до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну

«Президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути усунутий з посади негайно», - заявив консервативний юрист Джордж Конвей

Палата представників США повинна застосувати процедуру імпічменту президента, якщо інформація про спроби Трампа тиснути на Україну з метою відкриття розслідування проти родини Байдена є правдою.

Про це заявив у четвер юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей.

«Якщо це насправді так, то президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути усунутий з посади негайно», - зауважив консервативний юрист, який і раніше був критиком чинного президента.

If this actually happened, @realDonaldTrump should be impeached and removed from office without delay. https://t.co/WkiA3yXPEx

При цьому він послався на публікацію британського видання The Independent, яке пише, що блокування адміністрацією Трампа військової допомоги Україні було тиском на уряд європейської держави з очікуванням, що там буде відкрито розслідування проти сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У середу впливове американське видання The Washington Post також написало про цю історію з посиланням на власні джерела щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського у липні. У матеріалі, зокрема, зазначалося, що співробітник американської розвідки після розмови Трампа та неназваного іноземного лідера, був змушений подати офіційну скаргу керівництву. Згодом ця скарга була спрямована до Комітетів Конгресу США з питань нагляду.

Тим часом, сам Дональд Трамп у четвер назвав ситуацію «харасментом» президента.

«Ще одна історія «фейкових новин» – це ніколи не скінчиться! Практично, щоразу, коли я розмовляю телефоном з іноземним лідером, я розумію, що можливо її слухає багато людей з різних агентств США, не кажучи вже про інші країни. Жодних проблем!», - написав президент США свою відповідь у Twitter.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem!