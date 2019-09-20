У США закликають до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну



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Президент США Дональд Трамп

«Президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути усунутий з посади негайно», - заявив консервативний юрист Джордж Конвей

Палата представників США повинна застосувати процедуру імпічменту президента, якщо інформація про спроби Трампа тиснути на Україну з метою відкриття розслідування проти родини Байдена є правдою.

Про це заявив у четвер юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей.

«Якщо це насправді так, то президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути усунутий з посади негайно», - зауважив консервативний юрист, який і раніше був критиком чинного президента.

If this actually happened, @realDonaldTrump should be impeached and removed from office without delay. https://t.co/WkiA3yXPEx — George Conway (@gtconway3d) 19 сентября 2019 г.

При цьому він послався на публікацію британського видання The Independent, яке пише, що блокування адміністрацією Трампа військової допомоги Україні було тиском на уряд європейської держави з очікуванням, що там буде відкрито розслідування проти сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У середу впливове американське видання The Washington Post також написало про цю історію з посиланням на власні джерела щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського у липні. У матеріалі, зокрема, зазначалося, що співробітник американської розвідки після розмови Трампа та неназваного іноземного лідера, був змушений подати офіційну скаргу керівництву. Згодом ця скарга була спрямована до Комітетів Конгресу США з питань нагляду.

Тим часом, сам Дональд Трамп у четвер назвав ситуацію «харасментом» президента.

«Ще одна історія «фейкових новин» – це ніколи не скінчиться! Практично, щоразу, коли я розмовляю телефоном з іноземним лідером, я розумію, що можливо її слухає багато людей з різних агентств США, не кажучи вже про інші країни. Жодних проблем!», - написав президент США свою відповідь у Twitter.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Він підкреслив, що з урахуванням цього він утримується від будь-яких недоречних висловів.

«Це харасмент президента!», - додав Трамп.

Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Нагадаємо, влітку юридичний комітет Палати представників Конгресу США звернувся до федерального суду задля отримання додаткових даних про розслідування Мюллера, аби вирішити, чи починати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: Укрінформ