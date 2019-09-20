Трамп відреагував на звинувачення у «тиску» на Зеленського



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Президент США Дональд Трамп опинився у центрі нового скандалу

Трамп заперечує, що домовлявся із Зеленським про початок розслідування проти сина головного його конкурента на майбутніх виборах - Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, через яку на нього подав скаргу неназваний співробітник американської розвідки, була «абсолютно ідеальною».

Відповідне повідомлення американський президент розмістив у п'ятницю, 20 вересня, на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, Трамп заперечує, що домовлявся із Зеленським про початок розслідування українськими правоохоронцями справи проти сина головного його конкурента на майбутніх виборах - Джо Байдена.

За його словами, демократи і ЗМІ, які підтримують їх, стверджують, що у президента «відбулася» небезпечна «розмова з якимось іноземним лідером» (Володимиром Зеленським - ред.), але при цьому вони «покладаються на заяви» вкрай упередженого «інформатора».

«Дивно, що за такої великої кількості інших людей, які чули цю абсолютно нормальну і поважну розмову або знають про неї, всі ці люди теж не висловилися щодо цього», - зазначив Трамп.

«А знаєте, чому вони не зробили це? Тому що в ній не було нічого погано сказаного, вона була абсолютно ідеальною», - додав президент США.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

До слова, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: Кореспондент.net