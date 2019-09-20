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    Зеленський на три дні поїде в США

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    <span>Зустріч президентів України та США пройде наступного тижня</span> - Зеленський на три дні поїде в США
    Зустріч президентів України та США пройде наступного тижня

    Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН

    Президент Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Про це 20 вересня повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

    «У Нью-Йорку президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом», - заявили у пресслужбі.

    Крім того, як повідомляється, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

    Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу. 

    Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

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