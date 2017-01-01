Трамп вперше запалив вогні на головній різдвяній ялинці біля Білого дому

У святковому заході з майже сторічною історією взяли участь президент США Дональд Трамп, його діти і перша леді

Президент США Дональд Трамп з сім'єю вперше на посаді глави держави запалив вогні на головній різдвяній ялинці, встановленій перед Білим домом. У святковому заході з майже сторічною історією взяли участь президент США Дональд Трамп, його діти і перша леді. Церемонію проводив актор Дін Кейн. Про це повідомляє телеканал Fox News. Спочатку



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Фото: Getty images Дональд та Меланія Трамп

У святковому заході з майже сторічною історією взяли участь президент США Дональд Трамп, його діти і перша леді

Президент США Дональд Трамп з сім'єю вперше на посаді глави держави запалив вогні на головній різдвяній ялинці, встановленій перед Білим домом.

У святковому заході з майже сторічною історією взяли участь президент США Дональд Трамп, його діти і перша леді. Церемонію проводив актор Дін Кейн.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Спочатку перед присутніми виступили американська співачка та телеведуча Кеті Лі Гіффорд та інструментальний ансамбль Корпусу морської піхоти.

«Ми хотіли б побажати всім щасливого Різдва і Нового року. Нехай у всіх будуть прекрасні свята», - сказав Трамп

Президент США не став промовляти довгу промову, а почав зворотний відлік, порахував від 10 до 1, і на ялинці загорілися різнокольорові вогні.

Після цього розпочався концерт.

Традиція запалювати вогні на різдвяній ялинці біля Білого дому була започаткована в 1923 році.

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