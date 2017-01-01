Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
- Сьогодні, 16:19
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Меланія Трамп
В очікуванні першого Різдва в ролі першої леді США Меланія Трамп представила публіці різдвяне оздоблення Білого дому
Стиль прикрас називається «Традиції, перевірені часом» - так дружина Дональда Трампа віддала данину американським традиціям. Головна ялинка Білого дому прикрашена скляними фігурками з печатками кожного штату і територій, що відносяться до США.
Окремим пунктом програми став величезний пряниковий будинок у вигляді президентської резиденції, на який пішло 135 кг ароматного тіста. Протягом святкових днів Меланія Трамп візьме участь в 100 прийомах для публіки, очікується, що Білий дім відвідають 25 тисяч чоловік.
Джерело: Газета.Ru