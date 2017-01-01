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    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея

    В очікуванні першого Різдва в ролі першої леді США Меланія Трамп представила публіці різдвяне оздоблення Білого дому
    Стиль прикрас називається «Традиції, перевірені часом» - так дружина Дональда Трампа віддала данину американським традиціям. Головна ялинка Білого дому прикрашена скляними фігурками з печатками кожного штату і територій, що відносяться до США. Окремим пунктом програми став величезний пряниковий будинок у вигляді президентської
    • Сьогодні, 16:19
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    Меланія Трамп
    Меланія Трамп

    В очікуванні першого Різдва в ролі першої леді США Меланія Трамп представила публіці різдвяне оздоблення Білого дому

    Стиль прикрас називається «Традиції, перевірені часом» - так дружина Дональда Трампа віддала данину американським традиціям. Головна ялинка Білого дому прикрашена скляними фігурками з печатками кожного штату і територій, що відносяться до США.

    Окремим пунктом програми став величезний пряниковий будинок у вигляді президентської резиденції, на який пішло 135 кг ароматного тіста. Протягом святкових днів Меланія Трамп візьме участь в 100 прийомах для публіки, очікується, що Білий дім відвідають 25 тисяч чоловік.

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    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея
    Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ru

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