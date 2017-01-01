Різдвяна казка першої леді США Меланії Трамп. Фотогалерея

В очікуванні першого Різдва в ролі першої леді США Меланія Трамп представила публіці різдвяне оздоблення Білого дому

Стиль прикрас називається «Традиції, перевірені часом» - так дружина Дональда Трампа віддала данину американським традиціям. Головна ялинка Білого дому прикрашена скляними фігурками з печатками кожного штату і територій, що відносяться до США. Окремим пунктом програми став величезний пряниковий будинок у вигляді президентської